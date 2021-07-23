Минздрав: Еврокомиссия не рекомендует использовать экспресс-тесты на Covid-19, продающиеся в аптеках

Европейская комиссия сейчас не рекомендует использовать антигенные тесты слюны на Covid-19 и другие схожие тесты, которые проводятся без привлечения специально обученного медперсонала и которые можно приобрести в аптеках и других торговых местах, сообщает Министерство здравоохранения.

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Латвийский профсоюз работников образования и науки ранее сообщил LETA, что планирует на законодательном уровне актуализировать вопрос о тестах, результаты которых признаются действительными для выполнения трудовых обязанностей. Профсоюз считает, что действительными следует рассматривать не только проведенные в лаборатории, более дорогие тесты, но и продающиеся в аптеках тесты слюны, которые педагоги могут произвести самостоятельно.

Однако Министерство здравоохранения призывает учитывать то, что неправильно взятый в домашних условиях образец может показать неверный результат. Поэтому брать образцы должен медперсонал, а тестирование следует проводить в лаборатории.

Минздрав объясняет, что полимеразная цепная реакция (ПЦР) и экспресс-тесты на антиген (Ag) используются для диагностики и скрининга инфекции Covid-19 в соответствии с официальными требованиями Латвии и Европейского союза. Среди прочего, они предусматривают, что в Латвии ПЦР-тесты проводиться только в соответствии с определенным стандартом в лабораториях, аккредитованных Латвийским Национальным бюро аккредитации. Практикующие врачи могут использовать только такие тесты на антиген, которые можно найти в общем списке тестов EC.

Одновременно тесты в этом списке предназначены для профессионального использования с целью выдачи европейского цифрового сертификата Covid-19 согласно правилам ЕС. Как отмечает Минздрав, в этот список сейчас не

включен тест самоконтроля, и для проведения теста на антиген по-прежнему требуется специально обученный персонал.

Как уже сообщалось сейчас в аптеках и других торговых местах любой желающий может купить экспресс-тесты на антиген, которые можно сделать, не прибегая к помощи специально обученного персонала.