Минздрав готов пересмотреть плату за посещение семейного врача для "молодых" пенсионеров

С этого года пенсионеры старше 65 лет могут платить за визит к семейному врачу 1 евро вместо 1,42 евро. Остальные жители Латвии, в том числе 47 700 пенсионеров младше 65 лет, платят 2 евро. Сейчас Минздрав рассматривает возможность уменьшить стоимость визита к врачу для всех пенсионеров.

Возраст выхода на пенсию в Латвии составляет 63 года и девять месяцев, если страховой стаж превышает пятнадцать лет. Если страховой стаж достигает тридцати лет, работник имеет право выйти на пенсию досрочно — за два года до достижения общего пенсионного возраста.

Пенсионный возраст в Латвии повышается на три месяца каждый год с 2014 года, и будет повышаться до тех пор, пока в 2025 году не достигнет 65 лет. Однако в группу тех, кому положены льготы при посещении семейного врача, уже сейчас включены только люди старше 65 лет.

Как сообщила министр здравоохранения, сейчас ведутся расчеты и, возможно, в группу тех, кому полагается посещение врача по сниженной цене, войдут все пенсионеры.