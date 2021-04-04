Минздрав готовит "контролируемый эксперимент" с живой очередью на вакцинацию от Covid-19
Foto: Foto: Aleksandrs Lebeds

В ближайшие дни Министерство здравоохранения в порядке "контролируемого эксперимента" откроет живую очередь в один из центров массовой вакцинации, но при этом сохранит очередь и для приоритетных групп. Об этом, как передает Rus.Lsm.lv, сообщил в социальной сети Twitter министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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По словам министра, запуск крупных центров вакцинации на Пасху был задуман как эксперимент по проверке технической готовности: "С технической точки зрения все в порядке — центры в хорошей готовности, работают быстро и могут вакцинировать гораздо больше.

К сожалению, столкнулись с непрогнозируемой низкой отзывчивостью при общении с вакцинируемыми — из-за выходных и конкретной вакцины. Остались неиспользованные мощности, это новая ситуация".

Реагируя на обстоятельства, были высланы дополнительные приглашения, а также открыты новые группы вакцинации — с третьего апреля на прививку приглашаются члены семей тяжело больных детей или тяжело больных лиц, находящихся на домашнем уходе; с 4 апреля вакцинация доступна для сениоров в возрасте от 60 лет. Сениоров в возрасте более 70 лет призывают записываться напрямую в центрах вакцинации.

"Возникли проблемы примерно с третью хронически больных, кому все же потребовалось направление в системе э-здоровья от семейного или лечащего врача. Приносим извинения! Сможем это исправить сразу после праздников — часть центров продолжат работу после Пасхи, приглашения останутся в силе", — сообщил Павлютс.

Комментируя призывы к созданию "живой очереди", Павлютс отметил:

"Создавать неконтролируемый сбор, допускать неразбериху и эпидемиологические риски мы не имеем права, как и нельзя игнорировать ситуацию приоритетных групп в отношении тех людей, у которых риски заболевания ниже. Договоримся с муниципальной полицией и Национальными вооруженными силами, чтобыв ближайшие дни провести контролируемый эксперимент с "живой очередью" в одном их центров, сохранив подход по группам приоритетов, обеспечив общественный порядок и не допуская эпидемиологических рисков".

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