Минздрав готовит "новую волну" коммуникации о вакцинации

В ближайшие месяцы акцент в призывах вакцинироваться сместится на конкретные целевые группы и те услуги, которые можно будет получить привитым, рассказал на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Будут организованы общественные мероприятия с привлечениям СМИ, планируется обращаться к людям через работодателей, негосударственные организации, лидеров мнений и персональный обзвон.

"Мы готовим новую волну коммуникации, интегрированную кампанию национального масштаба, рассказывающую о вакцинации. На вторую неделю июля ее увидят всех. Параллельно мы работаем над региональными кампаниями совместно с самоуправлениями, и нам нужно обеспечить коммуникацию о вакцинацию с помощью уличной рекламы", — рассказал Павлютс, добавив, что будет также информирование через интернет и социальные сети.

Будет вестись и работа по конкретным предложением для работников определенных областей. Приоритетными группами по-прежнему остаются пенсионеры, работники образовательной сферы, социальные работники и обитатели центров социального ухода. Будет вестись и просветительская работа с медработниками, потому что бывают случаи, когда медработники скептически высказываются о вакцинах, а людям свойственно доверять знакомым медикам.

Будет вестись отдельная работа с русскоязычными и жителями Латгалии, а также с людьми без высшего образования и с доходами ниже среднего.