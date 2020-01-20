Минздрав хочет превратить Рижскую Первую больницу в центр по уходу, самоуправление против

Министерство здравоохранения и Рижская дума согласны в том, что столице нужен центр по уходу — как за неизлечимо больными, так и за выздоравливающими. Однако единодушия на тему того, где должны стоять так называемые социальные кровати, до сих пор нет, пишет портал Lsm. Минздрав хочет использовать Первую городскую больницу, Рижская дума — государственные здания.

Часто пациенту не нужны для лечения сложные технологии и высококлассные специалисты, но лечиться дома сам он не может, нужно постоянно наблюдение врача. Такие пациенты занимают места в больницах, не давая возможность положить на их место тех, кому действительно нужно сложное лечение. В Риге нет больниц "низкого уровня", где бы оказывалась специализированная помощь таким пациентам.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ("Развитие/За!") рассказала Latvijas Radio, что сейчас ведутся переговоры с Рижской думой.

"Мы говорили с господином Буровым. Понимание о значении уходовой больницы у него очень хорошее. Мы договорились, что составим протокол планов о том, что Первая больница может оцениваться как полноценная больница ухода, а "социальные кровати", возможно, будут размещены еще где-то в Риге. Мы провели ревизию, чтобы предложить какие-то помещения Рижской думе, чтобы там были размещены эти кровати, но, к сожалению, происходящее в Рижской думе затормозило это изначально обнадеживающее сотрудничество", — рассказала Винькеле.

Мэр Риги Олег Буров ("Честь служить Риге") сказал Latvijas Radio, что ждет упомянутого протокола уже два месяца, и это министерство обещало его составить и прислать. Как считает Буров, не надо превращать уже существующие в Риге больницы в больницы по уходу. По его мнению, "социальные кровати" лучше разместить в зданиях, которые принадлежат государству. Например, в полупустой детской больнице в Гайльэзерсе. "Рижское самоуправление может платить за эти кровати", — отметил он.

Илзе Винькеле считает, что для этих нужд нужна целая больница, а лучше не одна. Перспективной в этом плане ей кажется больница в Огре.

"В Огре, конечно, довольно серьезные амбиции, они хотят быть больницей высокого уровня, но, если честно, я не вижу ни одного обоснования, зачем делать нейрохирургические операции в Огре, если настолько близко Рига. Поэтому нужно говорить с самоуправлениями Рижского района на тему того, какие еще больницы могут выполнять эти функции".

Портал Delfi ранее уже писал о том, что в больницах Латвии катастрофически не хватает места для неизлечимо больных пациентов — как умирающих, так и тех, чья тяжелая хроническая болезнь требует постоянного медицинского наблюдения. Многих из них отправляют в Рижскую Первую больницу. 17-й корпус называется центром "круглосуточного социального ухода с минимальным объемом здравоохранения", но, по сути, является паллиативным отделением. Министр здравоохранения Илзе Винькеле в интервью Delfi говорила, что государство хотело бы закупать у больницы услуги паллиативного ухода, однако переговоры с Департаментом благосостояния Рижской думы идут медленно.