Минздрав хочет разрешить семьям с маленькими детьми посещать мероприятия в "зеленой" зоне

Министерство здравоохранения предлагает разрешить родителям посещать мероприятия в безопасном или "зеленом" режиме вместе с детьми до 12 лет, которые еще не могут вакцинироваться. Для семей с детьми предусмотрено создать отдельную безопасную среду, сообщила агентству LETA представитель Минздрава Синтия Гулбе.

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На данный момент в "зеленой" среде не определены никакие дополнительные меры эпидемиологической безопасности, поэтому в ней могут находиться только полностью вакцинированные или переболевшие люди. Учитывая, что некоторые дети еще не вакцинированы и до 12 не проходят тестирование на коронавирус, невозможно обеспечить пребывание детей в "зеленой" среде таким образом, чтобы это было эпидемиологически безопасно.

Поэтому Минздрав предлагает следующее: в "зеленой" среде поставщики услуг могут создать отдельную безопасную зону для семей с детьми, где будут соблюдаться все эпидемиологические требования. Например, в театрах для семей с детьми необходимо создать отдельные места с соблюдением дистанции, а в местах общепита поставить семейные столы, которые будут размещены на необходимом расстоянии от других клиентов.

С целью расширения возможностей для детей старше 12 лет в "зеленой" и "желтой" зонах, Минздрав призывает к изменениям в правилах тестирования. Планируется разрешить использовать отрицательный результат теста на Covid-19, полученный во время школьного скрининга. Тест будет действителен в течение 72 часов.

Ранее сообщалось, что Минздрав предлагает организовывать все мероприятия и услуги не первой необходимости так, чтобы они попадали в "зеленую" или "желтую" зону безопасности. "Зеленые" мероприятия будут только для привитых и переболевших, "желтые" можно будет посещать с отрицательным результатом теста на Covid-19.