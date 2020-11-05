Минздрав и больницы договорились выделить ещё 300 коек для больных Covid-19

После оценки вместимости больниц достигнута договоренность о 300 дополнительных койках для пациентов с Covid-19, в том числе за счет перепрофилирования, рассказала журналистам госсекретарь Министерства здравоохранения, председатель Государственной оперативной медицинской комиссии Дайна Мурмане-Умбрашко.

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"Это реструктуризация работы больниц без жестких ограничений на основе уже ранее принятых решений", - сказала она.

Открытие дополнительных коек началось уже сегодня, однако, по словам Мурмане-Умбрашко, оно продолжится и в первой половине будущей недели, причем не только в Рижской Восточной клинической больнице и в Клинической университетской больнице, но и в крупных региональных больницах. Например, 100 коек планирует перепрофилировать Даугавпилсская региональная больница.

Также госсекретарь сказала, что на этой неделе не потребуются более кардинальные меры по ограничению медицинских услуг. Количество госпитализированных пациентов на этой неделе колеблется, выписывается также достаточное количество людей, и чрезмерно большой нагрузки на систему нет.