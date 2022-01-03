Минздрав и Минобраз отвергают обвинения родителей в том, что вакцинация детей от Covid-19 — эксперимент

Министерство образования и науки и Министерство здравоохранения отвергают упреки родителей в том, что вакцинация детей от Covid-19 — это эксперимент, в котором используются вакцины, еще проходящие клинические исследованя. Об этом свидетельствует официальный ответ министерств, опубликованный в издании Latvijas Vēstnesis.

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Оба министерства, а также многие учебные заведения получили заявления жителей, в которых законные представители несовершеннолетних сообщают, что у учебных заведений нет права производить медицинские манипуляции с детьми, связанные с вакцинацией от Covid-19. Также родители возражают против вакцинации, поскольку вакцины от инфекции Covid-19 находятся на стадии исследований и их можно считать экспериментальными.

Изучив полученные сообщения, Минздрав и Минобраз пришли к выводу, что содержание таких заявлений идентично. Этим заявлениям не присущ индивидуальный характер, и они разосланы в рамках организованной акции. Поэтому министерства в рамках своей компетенции дали единый ответ на высказанные возражения.

По данным Министерства образования и Министерства образования и науки, законные представители учащихся указывают в своих заявлениях, что учебное заведение в соответствии с 10-й статьей Закона о правах пациентов, 1-м, 3-м и 11-м пунктами 1-й статьи Закона о врачевании, 1-му пункту 6-й статьи Всеобщей декларации биоэтики и прав человека ЮНЕСКО, 5-й статьей конвенции Овьедо и 1-й статьей Нюрнбергского кодекса не вправе производить медицинские манипуляции с ребенком, связанные с вакцинацией от Covid-19, поскольку вакцины от Covid-19 еще находятся на стадии клинических испытаний и считаются экспериментальными.

Министерство здравоохранения и Министерство образования в ответ поясняют, что для борьбы с распространением Covid-19 требуется широкомасштабная вакцинация от Covid-19, поэтому многие страны по всему миру ввели вакцинацию против Covid-19. Каждая страна Европейского Союза имеет свою собственную программу иммунизации, и каждая страна должна решить, должна ли вакцинация быть обязательной или добровольной на ее территории, с учетом таких факторов, как возможности системы здравоохранения каждой страны, правовые и культурные особенности, доверие общества к вакцинации и так далее.

Министерства также подчеркивают в своем объяснении, что Конституционный суд признал, что большинство основных прав, установленных в Сатверсме, не являются абсолютными, они не означают вседозволенность и при определенных условиях государство может их ограничивать.

Минобраз и Минздрав также отмечают, что ссылки на Нюрнбергский кодекс, конвенцию Овьедо и другие международные документы являются популярным "аргументом" для распространителей дезинформации, хотя сами эти документы не имеют отношения к вакцинации от Covid-19, поскольку вакцинация не является экспериментом, а вакцины — экспериментальными.

Министерства сообщают, что, основываясь на имеющейся в настоящее время научной и доказательной информации, Национальный совет по иммунизации в целом поддерживает вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет от Covid-19. Сейчас вакцинация особо рекомендуется всем детям из групп риска, подверженных тяжелому течению заболевания. Особо вакцинация рекомендована детям с различными хроническими заболеваниямит, например, с лишним весом, сахарным диабетом, тяжелыми нарушениями иммунной системы, сердечными, нервными, онкологическими диагнозами.

Термин "экспериментальный лекарственный препарат" или, в соответствии с общепринятой терминологией, "исследуемый лекарственный препарат" применяется только к лекарственным средствам (включая вакцины), используемым в клинических исследованиях, что является отдельной строго регулируемой областью. В Латвии не проводились и не проводятся сейчас клинические испытания вакцины от Covid-19. Использование зарегистрированных вакцин не является клиническим исследованием. То, что вакцинирующиеся участвуют в каком-либо эксперименте вопреки своей воле — широко распространенное заблуждение, подчеркивают Министерство здравоохранения и Министерство образования.