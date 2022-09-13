Минздрав: из-за избытка вакцин оплаченная государством прививка от гриппа может стать доступной всем

С декабря этого года оплачиваемая государством вакцинация от сезонного гриппа может быть доступна каждому жителю Латвии, свидетельствуют поправки к Правилам о вакцинации. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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В этом году вступили в силу поправки к Правилам о вакцинации, предусматривающие более гибкий вариант обращения с закупленными государством вакцинами от гриппа в случае их избытка. Таким образом, ожидается, что и в этот, и в последующие сезоны можно будет более эффективно планировать процесс вакцинации против гриппа и способствовать защите жителей от тяжелого течения этой болезни, говорится в докладе Кабинета министров о закупке вакцин от сезонного гриппа.

На сезон гриппа 2022/2023 закуплено более 109 тысяч доз противогриппозной вакцины на сумму 1,4 миллиона евро. Поэтому Минздрав призвал правительство оставить неиспользованные средства в размере 767 тысяч евро в распоряжении отрасли для закупки вакцин против гриппа в сезоне 2023/2024.

В ведомстве подчеркнули, что вакцина против гриппа действует только в течение одного сезона, а также иммунитет, обеспечиваемый прививкой, сохраняется в течение одного сезона. Разрабатываются и производятся новые противогриппозные вакцины на следующий сезон с учетом состава вакцины, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения.

Кроме того, следует учитывать, что на желание жителей пройти вакцинацию влияют различные побочные факторы, такие как распространение гриппа, тяжесть заболевания, распространение Covid-19 и т. д., поэтому нельзя точно рассчитать количество противогриппозных вакцин, которого хватило бы для вакцинации групп риска в каждом сезоне и при этом избежать образования избытка вакцин, отметили в Минздраве.

Поправки предусматривают проактивное обеспечение обширных групп общества противогриппозными вакцинами, закупленными на средства госбюджета.

Поэтому, согласно доступным объемам вакцины, с 1 ноября может быть рассмотрена возможность проведения оплачиваемой государством вакцинации от сезонного гриппа в соответствии с рекомендациями Центра профилактики и контроля заболеваний детей в возрасте от 24 месяцев до 17 лет (включительно) и жителей в возрастной группе старше 50 лет. В свою очередь, с 1 декабря оплачиваемая государством прививка от гриппа может стать доступной для каждого.

До сих пор оплачиваемая государством вакцинация от гриппа была доступна для беременных женщин, людей старше 65 лет, детей в возрасте от шести до 23 месяцев (включительно), медиков, сотрудников центров социального ухода и их клиентов, а также для других жителей, которые входят в группы риска.