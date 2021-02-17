Минздрав: меры безопасности в отдельных отраслях могут быть изменены с марта
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Меры по ограничению Covid-19 в отдельных отраслях могут измениться с марта, сказал в среду журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Он напомнил, что при принятии решений о мерах безопасности в конкретных отраслях правительство руководствуется принципом светофора. С учетом этого принципа правительство договорилось со следующей недели разрешить обучение на месте 1-4-х классов в тех самоуправлениях, где 14-дневная совокупная заболеваемость Covid-19 меньше 200 случаев на 100 000 населения.

"Это иллюстрация того, как мы видим работу принципа светофора в дальнейшем. Завтра на заседании правительства мы продолжим дискуссии о других отраслях. Обязательно будем говорить о сфере красоты", — сказал министр.

Планируется, что Минздрав выскажет свое мнение о том, как специалисты этой отрасли могли бы безопасно работать, возможно, уже с 1 марта.

В то же время, как указал Павлютс, Минздрав не согласен с тем объемом услуг сферы красоты, которые Минэкономики предлагает разрешить уже с 22 февраля.

Как сообщалось, Минэкономики разработало концепцию безопасного предоставления услуг по уходу за красотой, которая основана на анализе рисков, проведенных Инспекцией здравоохранения.

Министерство предлагает разрешить с 22 февраля работать тем специалистам сферы красоты и оздоровления, деятельность которых с точки зрения эпидемиологической безопасности оценивается как деятельность с низким или средне-низким уровнем риска. Это услуги педикюра, маникюра, бани, соляные комнаты, бассейны, солярии, парикмахерские услуги, массаж (за исключением массажа лица), процедуры для тела, пирсинг и татуировки, наращивание ресниц и обработка бровей.

В свою очередь с 8 марта может быть возобновлено оказание услуг косметологии и микропигментации.

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LETA

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LETA
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