Минздрав может предложить сократить срок самоизоляции

Министерство здравоохранения взвешивает возможность сокращения срока самоизоляции из-за угрозы распространения Covid-19 до 10 дней вместо нынешних 14 дней, сообщила в интервью передаче «900 секунд» телеканала TV министр Илзе Винькеле.

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По ее словам, с таким предложением министерство может выйти на следующее заседание правительства. Но пока еще ожидаются результаты исследования, насколько безопасен такой шаг. Если европейские коллеги признают, что риск заражения выше, но незначительно, то срок самоизоляции можно будет сократить.

Для того, чтобы прекратить самоизоляцию через 10 дней, на восьмой день надо будет сдать тест на Covid-19 и получить отрицательный результат.

Министр также рассказала, что Еврокомиссия предложила государствам ЕС обсудить одинаковые принципы применения самоизоляции и тестирования на Covid-19. "У стран было время предоставить свое мнение до вчерашнего полудня", - сказала она.

По мнению главы Минздрава, одинаковые требования к самоизоляции и тестированию на Covid-19 по всей Европе позволили бы "общей картине стать немного более прогнозируемой", пишет агентство LETA.

В настоящее время люди, которые контактировали с больными Covid-19 или посетили страны с относительно высокой заболеваемостью, должны находиться в 14-дневной самоизоляции.