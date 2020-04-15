Минздрав может расширить список медуслуг, доступных во время чрезвычайной ситуации

В марте Министерство здравоохранения существенно ограничило доступность амбулаторных медицинских услуг. Это вызвало недоумение частных медучреждений - в стране разрешены косметические услуги, но запрещены процедуры по уходу за ступнями пациентов с диабетом. Возможно, уже на этой неделе Минздрав расширит спектр доступных услуг, передает LTV.

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Частные медучреждения продолжают работать - там доступны семейные врачи, можно пройти анализы и сделать прививку, однако поток пациентов упал на 70 - 80%. Глава Veselības centrs 4 Марис Ревалдс считает, что частные клиники могли бы оказывать больше услуг при условии, что поток пациентов будет под конролем, а люди не будут между собой пересекаться.

Ревалдс указал, что частным клиникам и Министерству здравоохранения удалось найти общий язык по некоторым вопросам. “Например, речь идет о скрининге рака - он был прерван и мы можем его возобновить”, - указал глава медучреждения.

В свою очередь, представитель Минздрава Оскарс Шнейдерс указал, что ограничения введены в интересах пациентов и врачей, ведь в медучреждения отправляются больные люди, для которых новый коронавирус может стать серьёзной угрозой. В то же время многие медики работают сразу в нескольких учреждениях и могут, будучи асимптоматическими носителями Covid-19, заразить людей сразу в нескольких местах. Тем не менее Шнейдерс подтвердил, что уже в этот четверг список доступных медицинских услуг может стать длиннее.