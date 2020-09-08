Минздрав: мы и впредь не будем разглашать названия школ, в которых выявлены случаи Covid-19

При констатации заражения Covid-19 в образовательном учреждении его название и впредь не будет разглашаться, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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"Мы не видим добавленной стоимости в публикации названия школы", - сказала политик. По ее словам, это будет способствовать лишнему ажиотажу и никоим образом не поможет эпидемиологическому надзору или изменениям, которые, в соответствии с советами эпидемиологов, проводятся в школе.

Как сообщалось, с началом нового учебного года выявлен первый случай заражения воспитанника образовательного учреждения Covid-19.

Центр профилактики и контроля заболеваний не сообщает, о какой школе идет речь. Определены ближайшие контактные лица заболевшего в образовательном учреждении - три педагога и 14 одноклассников, все они находятся на домашнем карантине под наблюдением семейных врачей.

Эпидемиологи предоставили школе рекомендации для дальнейших действий, эпидемиологическое расследование продолжается.

Как ранее сообщила министр образования и науки Илга Шуплинска, большинство или 82% школ в этом учебном году начали обучение в очном формате, а 18% школ - в комбинированном.