Минздрав: на централизованные экзамены — в масках, но будут и исключения

В некоторых случаях школьникам, возможно, может быть разрешено не использовать маски во время государственных проверочных работ. Такую возможность во время пресс-конференции допустила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Она пояснила, что позиция Министерства здравоохранения в этом вопросе заключается в том, чтобы при написании экзаменов ученики должны обязательно быть в защитных масках, а Министерство образования и науки (МОН) считает, что в этом нет необходимости. Винькеле пообещала, что стороны будут искать наиболее рациональный подход.

Министр подчеркнула, что на руководителей школ ложится большая ответственность за организацию экзаменов. Инфектологи требуют от школ обеспечить, чтобы потоки учащихся не перекрывались, и гарантировать, чтобы все ученики не толпились у входа.

Винькеле пояснила, что если школы не смогут организовать разделение потоков учеников и обеспечить, чтобы в одном помещении находилось до 25 человек, то защитные маски для лица будут необходимы, но если школа сможет обеспечить необходимые условия, то в использовании масок не будет необходимости.