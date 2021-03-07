Минздрав: на следующей неделе от Covid-19 планируется вакцинировать в среднем 2500 человек в день

На следующей неделе от Covid-19 планируется вакцинировать в среднем 2500 человек в день, сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения.

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В министерстве подчеркнули, что на этой неделе план вакцинации выполнен, и ее средний темп был выше, чем запланированные 2000 человек в день, например, в четверг было привито более 5900 человек.

В целом на этой неделе привито по крайней мере 19 217 человек - люди старше 70 лет, медики, постояльцы и работники пансионатов, люди с серьезными медицинскими показаниями.

Минздрав призывает всех жителей Латвии подавать заявки на вакцинирование от Covid-19 по телефону 8989, на сайте manavakacina.lv или у своего семейного врача. Министерство напоминает, что вакцинация формирует иммунитет к Covid-19 и защищает от тяжелого течения заболевания, уменьшая количество тяжелых случаев и госпитализаций.