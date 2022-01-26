Минздрав начал работу над планом отмены "ковидных" ограничений; послабления будут после убедительного спада заболеваемости

После подавления урагана заболеваемости, вызванного новым штаммом коронавируса "омикрон", планируется поэтапная отмена чрезвычайной ситуации, а также мер эпидемилогической безопасности, информирует в сообщении для прессы министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!).

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В заявлении для прессы министр поясняет, что если вирус не преподнесет неприятных сюрпризов, то можно будет начать готовиться к безопасному и свободному лету. При этом Павлютс напоминает, что во время "омикронной" волны самое главное — сделать прививку и соблюдать установленные требования безопасности.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения, ведоство уже начало работу над планом отмены мер безопасности, который должен быть введен поэтапно после нынешней вспышки Covid-19. Ученые спрогнозировали, что пик заболеваемости волной пандемии Covid-19 ожидается в середине февраля.

Минздрав совместно с другими отраслевыми министерствами начало работу над стратегией снятия мер безопасности. Существующие ограничения, как и в других странах, можно будет отменить в Латвии в то время, когда будет наблюдаться убедительный спад заболеваемости.

После преодоления "омикронной" волны планируется сохранить основные меры безопасности — например, ношение медицинских масок или респираторов FFP2, соблюдение дистанции, использование сертификатов, лимит максимально допустимого количества людей на массовых мероприятиях.