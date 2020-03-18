Минздрав начинает экономить врачебные ресурсы: если человек заразился, остальным членам семьи анализы делать не будут

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, со среды, 18 марта, введены особые меры в отношении тех, кто возвращается в Латвию, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Министерства здравоохранения. Государство будет оплачивать анализы на наличие Covid-19 всем прибывшим, у которых за первые 14 дней появились симптомы заболевания — высокая температура, кашель и одышка.

При этом Минздрав отмечает: учитывая уже имеющийся опыт других стран, принято решение беречь человеческие ресурсы и в случае, если один из членов семьи заболел коронавирусом, остальным членам семьи лабораторные исследования проводить не будут. Связываться с медиками (службой неотложной помощи или семейным врачом) следует, если состояние здоровья члена семьи значительно ухудшится.

Стационарные лечебные заведения работают в режиме повышенной готовности и способны реорганизовать предоставляемые услуги, а повторные амбулаторные консультации уже сейчас можно получить удаленно. В этом случае пациентские взносы не взимаются.

Стационары продолжают проведение важных для сохранения жизни операций, а также обеспечивают непрерывность терапии в случаях гематологии, химиотерапии итд. Зубоврачебные специалисты будут предоставлять помощь в острых и неотложных случаях.