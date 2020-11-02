Минздрав: нагрузка больниц пациентами с Covid-19 не превышает 80%
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Нагрузка больниц пациентами с Covid-19 не превышает 80%, и количество койко-мест может быть еще увеличено, сообщил представитель Минздрава Оскар Шнейдерс.

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Пока сложно сказать, сколько процентов доступных коек заняты, потому что это зависит от того, в какой мере будут ограничены плановые услуги. Этот вопрос планируется обсудить на совещании Государственной оперативной медицинской комиссии в понедельник.

На вопрос о ранее упомянутых 250 койко-местах Шнейдерс ответил, что это лишь первоначальное количество, которого можно достичь, не сокращая другие услуги. Он также напомнил, что региональные и университетские больницы должны держать резерв в 15% койко-мест, чтобы принять неотложных пациентов с другими заболеваниями.

Латвия в данный момент находится в третьей категории риска по Covid-19. Для достижения четвертой категории должны быть заполнены 80% койко-мест в стационарах.

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