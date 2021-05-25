Минздрав не хочет пускать болельщиков на трибуны ЧМ по хоккею: факт прививки никак не проверить

Министерство здравоохранения Латвии не может проверить, сделали ли прививку от Covid-19 болельщики, которых можно было бы пустить на трибуны во время матчей Чемпионата мира по хоккею. При этом допускать на ледовые арены тех, кто не был вакцинирован, не следовало бы, полагает Минздрав.

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Министерство подготовило письмо, в котором утверждает, что только "зеленый сертификат" ЕС может стать доказательством того, что человек переболел Covid-19 или получил прививку. Однако на данный момент IT-решение для проверки не готово. Латвия планирует начать использовать "зеленые сертификаты" с 1 июня в тестовом режиме. К этому моменту на турнире пройдут почти все матчи группового этапа.

Министерство отмечает, что Латвия получит возможность начать использовать европейский Covid-19-сертификат с 15 июня. Регула ЕС вступит в силу 1 июля.

С учетом того, что на данный момент полностью вакцинировано всего 10% населения Латвии, Минздрав рекомендует тщательно взвесить риски дискриминации населения. "90% людей все равно не смогут наблюдать за хоккеем лично. Точно так же у них пока нет возможности посещать концерты, театры, кино или выставки, а также свободно встречаться с родственниками и друзьями", — говорится в письме министерства.

Схема, при которой на трибуны будут пропускать болельщиков с негативными тестами на Covid-19, нежелательна, поскольку присутствие множества невакцинированных людей в одном помещении может привести к вспышке заболеваемости. Кроме того, для массового тестирования болельщиков у Латвии не хватит лабораторных мощностей, утверждает Министерство.

Как уже сообщалось, 20 мая, после долгих дебатов, Сейм поручил правительству разработать процедуры, позволяющие тем, кто вакцинирован против Covid-19, и тем, кто недавно переболел этой болезнью, посещать матчи чемпионата мира по хоккею в Риге.

Это значит, что теперь решение о допуске зрителей на трибуны будет полностью зависеть от правительства.