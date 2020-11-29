Минздрав не планирует расширять тестирование на Covid-19 среди людей определенных профессий
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В настоящее время не планируется расширять тестирование на Covid-19 за счет включения в алгоритм тестирования людей определенных профессий, как это было весной, сообщила представитель Минздрава Анна Страпцане.

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На вопрос, не планируется ли приоритетно тестировать определенные группы людей, если это необходимо для безопасного выполнения профессиональных обязанностей, представитель Минздрава ответила, что пока таких планов нет, но, если ситуация изменится, алгоритм тестирования может быть пересмотрен.

Минздрав считает, что существующий алгоритм гарантирует целенаправленное оплачиваемое государством тестирование - оно доступно всем по направлению семейного врача, если имеются симптомы заболевания или эпидемиологические показания. Кроме того, Центр профилактики и контроля заболеваний решает, в каких случаях имеются основания для более обширного тестирования на предприятиях, в школах и других учреждениях.

Также тестирование обеспечивается в медицинских учреждениях и центрах социального ухода, где много людей из групп риска.

В Минздраве отметили, что в настоящее время на пунктах тестирования по всей Латвии очередей нет, и любой человек, предварительно записавшись, может оперативно сдать тест в тот же или на следующий день и так же оперативно получить результаты.

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