Минздрав не видит оснований объявлять в Латвии чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Латвия пока не последует примеру Литвы и не будет объявлять чрезвычайную ситуацию (ЧС) из-за коронавируса Covid-19, сообщила представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане.

В Латвии остается в силе теперешнее состояние готовности к ограничению и лечению Covid-19. Как пояснила Страпцане, ЧС в Литве объявлена для того, чтобы более свободно привлекать дополнительные ресурсы для ограничения вируса.

В Латвии во вторник Совет по кризисному управлению также принял решение выделить дополнительные средства, но ЧС не объявлена. Как пояснила в твиттере министр здравоохранения Илзе Винькеле, латвийские законы позволяют оперативнее реагировать и выделять бюджетное финансирование на непредвиденные обстоятельства, чем литовские законы.

В Латвии на данный момент не подтвержден ни один случай коронавируса, но ситуация может стремительно меняться.