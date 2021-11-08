Минздрав обратился к медикам за помощью
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Министерство здравоохранения обратилось к медикам с призывом помочь. "В латвийских больницах не хватает персонала как для лечения ковид-пациентов, так и больных с другим диагнозом. Для ухода и лечения огромного количества больных на данный момент не хватает сестер, санитаров, анестезиологов, специалистов. Но также очень ждем медиков и с другой специализацией", - говорится в сообщении Минздрава в Twitter.

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Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс планировал объявить в Латвии всеобщую мобилизацию медиков. В ответ на это Латвийское общество врачей потребовало отставки министра. Павлютс отложил идею, заявив, что мобилизация будет последним шагом, когда все добровольные методы будут исчерпаны.

На данный момент больницам помогают добровольцы и армия. С 4 ноября Рижской восточной университетской клинической больнице помогает 10 военных. В Рижских 1-ой и 2-ой больнице ежедневно четыре земессарга будут помогать переворачивать больных в кровати, транспортировать их на обследования, распределять еду, а также выполнять ряд других бытовых работ. Дополнительные руки требуются и больнице им. Паула Страдиня. Там психоэмоциональную и практическую помощь больным коронавирусом оказывают волонтеры.

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