Минздрав обратился в полицию из-за ложной новости о коронавирусе

Министерство здравоохранения обратилось в полицию по поводу ложной новости о первом заболевшем коронавирусом в Латвии, сообщает портал LSM.lv.

Новость разошлась по интернету на этой неделе. Больница Страдиня предупредила, что новость является ложной и к ним не поступал пациент с коронавирусом.

Новость распространил Ник Эндзиньш, сообщает агентство LETA. Он в видео заявил, что в Латвию поступил первый пациент с коронавирусом, а также призвал "ликвидировать китайцев" и их государство, так как от него "нет никакой пользы".

Полиция подтвердила начало уголовного дела, но не назвала, по какой статье оно заведено. В июле 2019 года Эндзиньшу было предъявлено обвинение в распространении ложных новостей.

Ранее двух латвийцев проверили на коронавирус. Это произошло после сообщения помощника врача Службы неотложной медицинской помощи. Подозрения медика не подтвердились.

В настоящее время в Латвии не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, в остальном мире в настоящее время зарегистрировано несколько тысяч случаев заражения коронавирусом, 82 из которых были зафиксированы в 18 странах за пределами Китая. Число скончавшихся от вируса пациентов превышает 200 человек.