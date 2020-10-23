Минздрав остановил добровольную подачу заявок на сдачу анализов Covid-19

Впредь оплаченный государством анализ на Covid-19 можно будет сдать только по направлению врача, сообщает LETA.

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Ранее было запланировано, что новый порядок вступит в силу 26 октября, однако уже сегодня в 13:00 отменена возможность добровольно подать заявку на сдачу анализа, сообщила представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане. "Количество желающих сдать анализы без симптомов создают нагрузку на объем тестирования", — указала представитель.

В Минздраве объяснили, что их цель сделать тестирование на Covid-19 более целенаправленным, чтобы результаты анализов как можно скорее получили те, у кого есть симптомы заболевания. По мнению ведомства, в стране поднят ажиотаж и люди усиленно записываются на анализы, создавая неадекватную нагрузку на систему тестирования. Таким образом, искусственно удлиняется очередь и люди с симптомами не могут вовремя сдать анализы.

Тем, кто ранее записался на оплачиваемые государством тесты на Covid-19, они будут сделаны в порядке очереди.

Министерство напоминает, при первых же симптомах любого респираторного заболевания надо оставаться дома и связаться с семейным врачом, он решит, насколько целесообразно проводить анализ на Covid-19.

В ведомстве считают, что объем тестирования в Латвии оптимален. Здесь с 5 по 11 октября проводились в среднем 1421 анализов в день на 100 000 человек. В Германии этот показатель составляет 1320 тестов, в Литве 1367 анализов, в Эстонии 1076, а в Финляндии 1382. Латвия хочет сохранить темп тестирования, фокусируясь на людях с симптомами. Это может привести к тому, что в день будет меньше тестов и больше положительных результатов, отметила Страпцане.