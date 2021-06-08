Минздрав пересмотрит перечень мер, мотивирующих вакцинироваться от Covid-19

Планируется пересмотреть перечень мер, мотивирующих вакцинироваться от Covid-19, приоритетно ориентировав их на жителей из групп риска, в том числе пожилых людей, сообщил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Он отметил, что новые меры будут "ближе к людям". Например, планируется расширить выездную вакцинацию, в том числе предлагая и пожилым людям вакцинироваться на дому. В настоящее время в связи с этим ведется активная работа с самоуправлениями.

Также планируется более активно сотрудничать с Министерством образования и науки, чтобы содействовать вакцинации в учреждениях образования, что в свою очередь будет способствовать тому, что к новому учебному году как можно больше учителей и детей будут защищены от вируса.

Что касается прежних планов распространять газету о вакцинации, министр сообщил, что сейчас это больше не планируется. "Мы печатаем много разных материалов, в том числе на разных языках, и распространяем их через прививочные пункты в сотрудничестве с учреждениями самоуправлений, а также другими способами, чтобы у людей была реальная, удобная возможность эти материалы получить", — сказал Павлютс.

В связи с уменьшением количества людей, которые получают первую дозу вакцины, в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения агентству LЕТА сообщили, что уже ведется работа над новым подходом, который предусматривает возможности вакцинации, "максимально приближенной к повседневной жизни людей".