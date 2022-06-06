Минздрав планирует направить правительству новый план борьбы с Covid-19

В ближайшее время Министерство здравоохранения планирует подать на рассмотрение правительства план борьбы с Covid-19 на предстоящую осень и зиму, сообщила советник министра здравоохранения по коммуникации Ласма Биндере.

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По ее словам, как и в других странах Европы и следуя указаниям Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, сфера здравоохранения в настоящее время готовится к нескольким сценариям распространения вируса с соответствующими алгоритмами противостояния.

Планируется, что в самом критическом случае больницы смогут принять до 3300 коронавирусных пациентов.

Также укрепляются созданные в прошлом году сети сотрудничества, в соответствии с последними научными данными пересматриваются алгоритмы лечения и работа Центра профилактики и контроля заболеваний.

Кроме того, разработаны различные сценарии вакцинации, которые позволят быстро начать вакцинацию населения против Covid-19.

Биндере признала, что независимо от силы вируса вакцинацию групп риска, вероятно, придется начинать уже в конце лета, начале осени.