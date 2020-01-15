Минздрав планирует обязать микропредприятия и получателей авторских отчислений платить соцвзносы за здравоохранение

Министерство здравоохранения разработало проект поправок к нормативным актам, согласно которому обязательные социальные взносы в Латвии нужно было платить не только трудозанятым в обычном режиме, но и работающим по особому налоговому режиму — например, микропредприятиям, платящим патентную плату и получателям авторских вознаграждений.

Как сообщает LETA со ссылкой на заявление представителя Минздрава Анны Страпцане, чиновники считают, что новые правила помогут обеспечить оплачиваемые государством услуги здравоохранения для всех резидентов Латвии. Речь идет о "введении солидарного соучастия в здравоохранении и предотвращении дискриминации налогоплательщиков Латвии по статусу уплаты налогов".

Если запланированные изменения вступят в силу с 2021 года, в следующем году финансирование здравоохранения увеличится примерно на 17,5 млн евро.

Минздрав отмечает, что ряд групп населения, например, детей, пенсионеров, репрессированных, безработных, лиц с инвалидностью и других, и в дальнейшем будет страховать государство. Параллельно этот список дополнен новыми группами, а именно, взносы не должны будут вносить люди, ухаживающие за инвалидами I и II групп.

В настоящее время 1% социальных взносов для финансирования здравоохранения взимается только с работников, которые платят налоги в соответствии с общим налоговым режимом. К некоторым группам работающих это не относится — это работники микропредприятий, получатели авторских гонораров, плательщики патентной платы, сезонные сельскохозяйственные работники, самозанятые.

Ранее в интервью газете Latvijas avīze глава Министерства финансов Янис Рейрс отметил, что режим микропредприятий в Латвии стоит сохранить только в отдельных случаях, например, для малого бизнеса в провинции или тех компаний, которые предоставляют услуги только физическим лицам. Весной этого года в Латвии насчитывалось порядка 40 тысяч микропредприятий, в них занята примерно одна десятая всех работающих в Латвии.