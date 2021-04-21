Минздрав планирует просить у правительства 2 млн евро на реабилитацию переболевших Covid-19
Foto: LETA

В конце мая Министерство здравоохранения планирует подать на рассмотрение правительства информационное сообщение с запросом 2 млн евро на реабилитацию переболевших Covid-19 жителей, сообщила руководитель отдела качества медицинских услуг Минздрава Санита Янка на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Она пояснила, что Минздрав в настоящее время готовит два информационных сообщения, которые содержат запросы дополнительного финансирования из бюджетной программы "Средства на непредвиденные обстоятельства".

Один из этих информативных отчетов будет о лечении и динамическом мониторинге пациентов, переболевших Covid-19. Он будет разработан в сотрудничестве с главным инфектологом Рижской Восточной клинической университетской больницы Людмилой Виксной.

Второе информационное сообщение - о реабилитации переболевших Covid-19 пациентов - будет представлено на рассмотрение правительства в конце мая.

"По нашим оценкам, понадобится около 2 млн в год. На данный момент нам трудно сказать, понадобится ли это и в последующие годы, поскольку болезнь новая", - пояснила представитель Минздрава.

Глава отделения интенсивной терапии и реанимации Латвийского центра инфектологии Инга Крупнова ранее сообщила журналистам, что длительные осложнения Covid-19 могут появиться не только у пациентов из группы риска, но и у молодых пациентов, а также тех, кто перенес болезнь в легкой форме.

Она сообщила, что основными проблемами являются усталость, а также одышка или нехватка дыхания у пациентов, перенесших пневмонию во время болезни Covid-19.

К долгосрочным эффектам относятся и боли в суставах, головные и мышечные боли, изменения обоняния, проблемы с памятью и концентрацией.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

12

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ