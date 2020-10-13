Минздрав планирует разделить желающих сдать тест на Covid-19 по приоритетности
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Чтобы снизить очередь на сдачу анализов на Covid-19, Министерство здравоохранения может вновь ввести систему приоритизации желающих сдать анализ, сообщила на заседании правительства министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!).

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Винькеле объяснила, что весной приоритизация была отменена, чтобы сохранить охват тестирования при падающей заболеваемости Covid-19. Поэтому анализы могли сдать все, кто хотел.

Сейчас объем тестирования растет, но, по мнению министра, должен быть установлен "рациональный потолок тестирования". По мнению латвийских специалистов, проверять всех необязательно и 4000 анализов в день достаточно. Поэтому ведомство рассматривает возможность вернуться к весеннему алгоритму. По словам Винькеле, одним из показаний к проведению анализа могут быть симптомы, другим — направление семейного врача.

Министр указала, что как только будет разработан новый подход, ведомство проинформирует общество.

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