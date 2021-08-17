Минздрав планирует санкции против семейных врачей, не проводящих вакцинацию. Сейчас их 38%
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Вакцина от Covid-19 доступна в 774 (62%) практиках семейных врачей в Латвии, а в 471 (38%) услуги вакцинации недоступны, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ). Министерство здравоохранения планирует, что уже в ближайшем будущем вакцина от коронавируса должна быть доступна в практиках всех семейных врачей в Латвии. В противном случае предусмотрены санкции, сообщает LETA со ссылкой на газету Diena.

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Минздрав также планирует и дальше стимулировать семейных врачей добиваться более высоких показателей вакцинации. Решение о дополнительных мерах поддержки планируется принять в Кабинете министров во вторник. В среду начнутся переговоры с семейными врачами в регионах — непосредственное обсуждение мер поддержки и санкций.

В Латгале 101 семейный врач не вакцинирован от Covid-19, что составляет около 66% общего числа семейных врачей в регионе. Вакцины в Латгале доступны только в 53 врачебных кабинетах. В Рижском регионе не привиты 319 (57%) семейных врачей, а вакцинированы 243, в том числе 266 (61%) и 169 семейных врачей в самой столице. В Земгале и Видземе вакцина от Covid-19 недоступна только в 11% практик — практиках 21 и 17 семейных врачей соответственно, в то время как в 167 и 136 практиках врачи прививают пациентов.

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LETA

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