Минздрав планирует способствовать открытию независимых аптек в Латвии

Министерство здравоохранения предлагает ввести новые критерии для открытия аптек. В населенных пунктах с менее 4000 жителей можно будет открыть только одну аптеку, а не две, а если в одном месте уже есть аптека, то ближайшая к ней должна быть на расстоянии не менее 500 метров.

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По данным Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), в Латвии на 44% больше аптек на 100 000 жителей, чем в среднем по странам ОЭСР, тогда как число фармацевтов соответствует среднему показателю по странам-членам. То есть, в стране много аптек и мало фармацевтов, “что создает риск для обеспечения качественного фармацевтического ухода”, указали в министерстве. Кроме того, всё больше индивидуальных аптек становятся частью больших торговых сетей, что уменьшает конкуренцию на рынке.

Министерство здравоохранения подготовило новые критерии для открытия аптек, которые призваны улучшить качество фармацевтического ухода, способствовать эффективной работе аптек, снизить риск включения индивидуальных аптек в сети и избежать ситуаций, когда участники рынка при помощи манипуляций получают преимущество на рынке.

В населенных пунктах, где живет менее 4000 человек, можно будет открыть только одну аптеку, а не две как раньше. Ведомство это аргументирует тем, что разрешение открыть две аптеки на практике не способствует конкуренции. Что касается более крупных населенных пунктов, то Минздрав установит требование, что две аптеки должны быть не ближе, чем 500 метров друг от друга. Однако если аптеку открывает индивидуальный фармацевт, то ему не надо будет соблюдать это условие. Другим исключением будут аптеки в торговых центрах и больницах - правило 500 метров для удобства жителей в них работать не будет.

В министерстве сообщили, что новые правила не повлияют на расположение уже существующих аптек.