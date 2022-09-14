Минздрав планирует сузить круг лиц, которым обеспечены услуги финансируемого государством здравоохранения

В среду Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам поддержала предложение Министерства здравоохранения отказаться от основной корзины услуг здравоохранения, сузив таким образом круг лиц, которые могут получать услуги здравоохранения, финансируемые государством, сообщает агентство LETA.

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Как пояснил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Attīstībai/Par!), сейчас в Закон "О финансировании здравоохранения" заложен принцип двух "корзин" страхования здоровья. Одна из корзин — это минимум услуг здравоохранения или "основная корзина", которая обеспечивается гражданам и негражданам Латвии, иностранцам с постояннным видом на жительства, но которые при этом социально не застрахованы. Вторая корзина — это "полная корзина", которая полагается тем, кто производит обязательные платежи государственного социального страхования и также группам населения, которые считаются социально мало защищенными (дети, пенсионеры, безработные и так далее).

По словам Павлютса, вступление в силу этого закона в очередной раз отложено до конца этого года. При этом перед правительством поставлена задача внести в закон поправку, которая бы закрепляла одну общую корзину услуг здравоохранения, финансируемых из госбюджета.

Фактически Павлютс признал, что нужно сузить круг лиц, которым полагаются услуги финансируемого государством здравоохранения, поскольку сейчас их получают все жители. Одновременно есть люди, которые в Латвии фактически не живут, однако летом, в отпуск, возвращаются в страну и используют государственную систему здравоохранеия. Например, в прошлом году 1100 человек (и граждан, и неграждан) использовали оплаченные государством услуги здравоохранения, хотя эти люди задекларировали место жительства за пределами Латвии.

"Необходимо четко определить, какая группа лиц, принадлежащих государству, лиц имеет право, а какая не имеет права на финансируемое государством здравоохранение. Решение состоит в том, чтобы сказать, что здравоохранение в Латвии финансируется для задекларированных резидентов. Это важно, чтобы задекларированные жители на самом деле в налоговом понимании были и налоговыми резидентами, но у нас в здравоохранении нет инструментов, которые бы побуждали людей сменить декларацию места жительства", — пояснил Павлютс.

При этом министр добавил, что неотложная медицинская помощь будет оказываться всем.

Еще одно обсуждаемое решение — введение дополнительного налога, отчисления конкретно на здравоохранение. Однако эта идея противоречит принципу правительства не повышать налоги, а также не отличается от принципа двух корзин.

Поэтому Министерство здравоохранения предлагает отказаться от базовой корзины медицинского страхования, упразднив двухкорзинную систему и определив, что медицинское обслуживание в Латвии полагается всем задекларированным жителям страны, а также установленным группам жителей, начиная с детей и заканчивая беженцами.

Как пояснили агентству LETA в министерстве, в соответствии с заданием, данным Сеймом, Министерство здравоохранения неоднократно направляло предложение о введении комплексного общегосударственного обязательного медицинского страхования для согласования с министерствами и собранием коалиционных партий. По оценке министерства, система "двух корзин" будет дискриминировать и ограничивать доступ сотен тысяч людей к медицинскому обслуживанию.

Министерство указывает на то, что, несмотря на регулярное продвижение этого вопроса, договориться с другими министерствами и коалиционными партиями не удалось. Основное возражение, с которым сталкивается Минздрав, связано с людьми, которые задекларировали место жительства в Латвии, а на самом деле проживают в другом месте. С точки зрения министерства, проблемы с декларированием места жительства можно решить другими способами, не руками врачей. Целью здравоохранения является не контрольный механизм, а охрана здоровья человека, поэтому Минздрав хочет до 1 октября повторно выдвинуть эту инициативу на рассмотрение в коалицию и Сейм.

Планируется, что в следующую среду, 20 сентября, предложение Минздрава может быть направлено в виде законопроекта конкретной комиссии.