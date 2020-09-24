Минздрав планирует упростить процесс обучения медсестер
Foto: LETA

Министерство здравоохранения планирует упростить процесс получения профессии медсестры, предусматривают поправки к правилам, провозглашенные на заседании госсекретарей.

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Как сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям Минздрава Ундине Шулце, в прошлом году Кабмин рассмотрел доклад о дальнейшем развитии профессии медсестры, который предусматривает, что медсестры должны более самостоятельно производить осмотр пациента.

Сейчас медсестры после окончания колледжа должны продолжать учебу в вузе, чтобы получить одну из основных специальностей, что создает для них существенную нагрузку. Процесс переквалификации сложный и негибкий, что не мотивирует медсестер начинать и продолжать работу в этой сфере.

Поправки предусматривают отмену двухступенчатой системы обучения медсестер. Планируется, что они вступят в силу с 2022 года.

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LETA

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LETA
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