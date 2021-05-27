Минздрав поддерживает идею разрешить устраивать выпускные и детские лагеря

Министерство здравоохранения поддерживает предложение Министерства образования и науки разрешить устраивать на улице выпускные в пределах одного класса, а также разрешить проводить детские лагеря, сообщает представитель ведомства Синтия Гулбе.

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Минздрав оценил распространение Covid-19, охват вакцинации и пришел к выводу, что готов поддержать организацию выпускных на улице не более чем на два часа при участии 30 человек. “Как и в прошлом году, близкие и друзья смогут поздравить выпускников позже, после торжественной части выпускного - в кругу близких и соблюдая существующий порядок собраний”, - указали в министерстве.

Кроме того, Минздрав поддерживает предложение разрешить устраивать детские лагеря при соблюдении ряда ограничений. В одной группе должны быть не больше 20 человек, а все участники регулярно проходят тестирование на Covid-19, либо имеют иммунитет к вирусу. “Если на одной территории, в одном здании проходит лагерь для нескольких групп, организаторы должны обеспечить условия, исключающие возможность собраний среди детей из разных групп, а также необходимо предусмотреть понятный алгоритм действий на случай, если кто-то заболеет Covid-19.”

Сегодня вопрос об организации выпускных и детских лагерей рассмотрит Кабинет министров.