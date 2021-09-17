Минздрав пока не видит оснований для дополнительной вакцинации от Covid-19 всего населения

Министерство здравоохранения в настоящее время не видит оснований для введения дополнительной вакцины от Covid-19 всем группам населения, поскольку такие рекомендации еще не получены от ученых, говорится в подготовленном Минздравом к заседанию правительства информационном докладе.

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Согласно отчету, с глобальным распространением дельта-штамма вируса SARS-CoV-2 количество случаев Covid-19 увеличивается даже в странах, где вакцинация очень активна. Таким образом, растет понимание необходимости введения дополнительных доз вакцины Covid-19 в дополнение к стандартной схеме вакцинации.

Тем не менее по-прежнему подчеркивается, что для ограничения распространения Covid-19 следует продвигать вакцинацию невакцинированного населения как ключевое предварительное условие для предотвращения тяжелых случаев и спасения большего числа жизней.

Минздрав подчеркивает, что в большинстве доступных исследований выводы о необходимости дополнительной дозы вакцины от Covid-19 предварительные и трудно поддаются интерпретации.

По мнению министерства, решения о поддержке первичной вакцинации должны основываться на надежных данных, высоком уровне научных доказательств и тщательном анализе. Также необходимо оценить баланс пользы и риска для каждого человека и общества в целом.

В настоящее время исследования доказывают, что дополнительная доза вакцины от Covid-19 может быть необходима для лиц, у которых первичная вакцинация не привела к адекватной защите, т. е. для лиц с ослабленным иммунитетом. Вакцинация остального населения может потребоваться, если иммунный ответ на первичную вакцинацию снижается или развиваются новые штаммы вируса, против которых исходная вакцина не эффективна. При введении дополнительных доз широкая общественность должна быть осведомлена о рисках, связанных с побочными эффектами вакцин.

Согласно информации, предоставленной Министерством, текущие исследования не указывают на необходимость дополнительных доз для всего населения, поскольку эффективность вакцин против тяжелого развития болезни остается высокой.

Как указывает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, данные о безопасности использования дополнительных доз вакцины от Covid-19 в настоящее время ограничены, и следует иметь в виду, что использование дополнительных доз может привести к большему количеству дополнительных побочных эффектов, что только усилит обеспокоенность общественности по поводу безопасности вакцин.

Министерство здравоохранения также изучило опыт других стран, который показывает, что большинство стран, основываясь на научных данных и рекомендациях национальных экспертов, предоставляют дополнительную дозу вакцины людям с тяжелой иммуносупрессией. В настоящее время только Венгрия предлагает вакцинацию дополнительной дозой всего населения, в то время как Австрия планирует делать это с начала октября, сообщает Министерство здравоохранения. В то же время некоторые страны планируют дополнительные дозы вакцины для пожилых людей, хронических больных, людей, находящихся в учреждениях долгосрочного социального ухода.

В Германии оценивается возможность назначения дополнительной дозы вакцины от Covid-19 людям, получившим ранее векторные вакцины, однако Минздрав Латвии заявляет, что для такого подхода нет оснований.