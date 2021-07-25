Минздрав: пока невозможно определить, потребуется ли привитым против Covid-19 ревакцинация

Согласно информации Государственного совета иммунизации и Государственного агентства лекарств, сейчас невозможно определить, нужна ли будет привитым против Covid-19 ревакцинация или поддерживающая вакцинация, и когда в этом случае нужно делать повторную прививку, сообщило LETA Министерство здравоохранения.

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Министерство здравоохранения подчеркивает, что научные исследования и наблюдения в этой сфере продолжаются.

Предполагая, что поддерживающие дозы могут быть необходимы, например, для определенных групп населения, Европейское агентство лекарств и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний уже сотрудничают между собой и с национальными техническими группами иммунизации (в Латвии — с Государтвенным советом иммунищации).

Министерство здравоохранения указывает, что любые новейшие доказательства, связанные с этой темой, оцениваются оперативно. Особый интерес представляют данные об эффективности реальной практики в Европе и других странах мира, которые дополняют данные клинических испытаний поддерживающих доз вакцин.

Если будет необходима поддерживающая вакцинация, то повторные прививки можно будет сделать вакцинами, зарезервированными для Латвии. Также Минздрав отмечает, что существующие соглашения предусматривают поставку в Латвию вакцин, разработанных для адаптации к новым типам вируса.