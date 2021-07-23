Минздрав предлагает 36 комплексов мероприятий для борьбы с алкоголизмом в Латвии

В Латвии самый высокий процент употребления алкоголя на душу населения. Поэтому Минздрав предлагает 36 комплексов мероприятий для уменьшения употребления алкоголя, сообщает LETA.

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40% жителей Латвии, по данным Минздрава, употребляют алкоголь чрезмерно и рискованно. 14,6% мальчиков и 17,9% девочек 15 лет за последний месяц хоть раз были пьяными.

Чтобы бороться с этим, Минздрав разработал 35 предложений по комплексным мерам, среди них — сокращение времени продажи алкоголя, специализированные детские наркологические отделения и увеличение возможностей получить бесплатные наркологические услуги для взрослых.

Минздрав собирается шире исследовать последствия употребления алкоголя и провести несколько исследований — например, то, как алкоголь влияет на беременных, или исследовать приграничный алкотуризм.

Могут появиться и новые ограничения по продаже алкоголя — например, может быть запрещено продавать алкогольные напитки крепостью более 22% в пластиковых упаковках менее 0,2 литра.

Одно из предложений — маркировать алкоголь призывами не употреблять его во время беременности или перед поездкой за рулем, а в магазинах вешать предупреждение о том, что алкоголь нельзя несовершеннолетним, а его употребление вредит здоровью.

Для реализации этого комплекса мероприятий Минздрав просил денег еще в прошлом году, но не получил их. Всего на этот и на следующий год на это потребуется 6 384 158 евро, 3 070 464 в этом году и 3 460 032 в следующем. Вопрос о выделении финансирования на эти меры Минздрав поставит как приоритетный.