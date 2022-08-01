Минздрав предлагает купить 110 тысяч вакцин от гриппа для групп риска за 1,5 млн евро

Для вакцинации групп риска в следующем сезоне гриппа государству следовало бы закупить 109 656 доз вакцин на 1,5 млн евро, говорится в информационном отчете Минздрава.

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Количество вакцин против гриппа, подлежащих закупке на следующий сезон, ежегодно планирует рабочая группа с учетом результатов вакцинации в предыдущий сезон гриппа и целей увеличение охвата вакцинацией в группах риска.

Как отмечает Минздрав, сезон гриппа длится с октября по апрель следующего года. Эпидемия гриппа может длиться от шести до 12 недель, но вирусы гриппа продолжают циркулировать даже после окончания эпидемии. Поэтому вакцинация, особенно для больных из групп риска, рекомендуется уже в начале осени, но возможна в течение всего сезона.

Ежегодно гриппом заболевает в среднем 10% населения. В большинстве случаев грипп протекает в легкой или средней степени тяжести, но возможно и тяжелое заболевание. Больше всего от гриппа страдают пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями сердца и легких. Смерть от гриппозной инфекции чаще всего наблюдается у людей старше 65 лет.

Всемирная организация здравоохранения и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний указывают, что для предотвращения неблагоприятного воздействия сезонного гриппа на здоровье населения охват вакцинацией против сезонного гриппа в группах риска должен достигать не менее 75%. Охват вакцинацией в Латвии по-прежнему один из самых низких в ЕС. В сезон гриппа 2020/2021 лишь около 6,06% населения Латвии получили прививки.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в сезон гриппа 2020/2021 годов заболели 23 876 детей в возрасте до двух лет, 4 940 беременных, 7 027 клиентов центров социального ухода и 1 739 сотрудников этих центров, 7 361 работник медицинских учреждений и 13 349 людей из других групп риска.

Поскольку показатели заболеваемости "Covid-19", вероятно, возрастут осенью параллельно заболеваемости гриппом, необходимо активизировать кампанию вакцинации против гриппа, чтобы предотвратить случаи тяжелого заболевания и госпитализации. Информационная компания по вакцинации от гриппа должна проводиться параллельно кампании по вакцинации от "Covid-19", считает министерство.