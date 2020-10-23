Минздрав предлагает ограничить заполняемость церквей и перевести вузы на частично удаленную учебу

Ограничения, введенные неделю назад, не дали нужного эффекта и заболеваемость продолжает резко расти, указано в аннотации к новым ограничениям, подготовленным Министерством здравоохранения, передает LETA.

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Минздрав указывает, что за неделю количество новых случаев Covid-19 выросло на 32%, а доля положительных тестов с 2,4% выросла до 3%. Кроме того, резко выросло число госпитализированных больных — сейчас в стационарах лечатся 113 человек.

Ведомство считает, что необходимо оценить введение новых ограничивающих мероприятий. Этот вопрос сегодня будет обсуждать правительство.

В числе предложений Минздрава — установить максимальную заполняемость помещений церквей. Например, во время богослужения церковь должна быть заполнена не более чем наполовину, а бракосочетания, похороны и крещение будут считаться частными мероприятиями.

В свою очередь, обучение в вузах будет проходить частично удаленно, так как новые случаи Covid-19 в том числе связаны со студентами.

Стоит отметить, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ) обеспокоен ростом заболеваемости в 23 странах ЕС и призывает страны усилить мероприятия по борьбе с пандемией. На данный момент стабильная ситуация наблюдается только на Кипре, в Эстонии, Финляндии, Греции, а также в Норвегии и Лихтенштейне, которые не являются странами ЕС.

По данным ЕЦПКЗ, с 1 марта по 18 октября в Европе были зарегистрированы 4,8 млн случаев заболевания Covid-19.