Минздрав предлагает привлечь полицию к надзору за больными коронавирусом

Министерство здравоохранения планирует подготовить изменения в нормативных актах, которые предусматривают полностью доверить надзор за инфицированными Covid-19 и их контактными лицами полиции.

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В сообщении Минздрава правительству говорится, что законом о мерах по ограничению распространения инфекции Covid-19 предусмотрено право Инспекции здравоохранения привлекать Государственную полицию или муниципальную полицию к надзору за лицами, помещенными в карантин или изоляцию.

В свою очередь закон об эпидемиологической безопасности определяет, что в компетенцию Инспекции здравоохранения в области эпидемиологической безопасности входит право контролировать выполнение условий обязательной самоизоляции (домашний карантин) и изоляции, а также наказывать виновных в административном порядке.

В компетенцию Инспекции здравоохранения входит рассмотрение дел об административных правонарушениях, связанных с Covid-19, особым субъектом которых являются лица, инфицированные Covid-19, и их контактные лица.

С 1 июля по 1 октября поступило 105 дел об административных правонарушениях в связи с несоблюдением правил изоляции, возбуждено было 44 дела. Штрафы применены в 18 случаях. В 13 случаях был наложен штраф в размере от 10 до 25 евро, в одном случае нарушитель был оштрафован на 2000 евро.

В настоящее время надзор за лицами, инфицированными Covid-19, и их контактными лицами осуществляет Инспекция здравоохранения, а в случае возникновения подозрений о нарушениях привлекается Государственная или муниципальная полиция, а затем инспекция продолжает производство по делу об административном правонарушении. Иногда материалы дела приходится возвращать полиции - если они неполные и не позволяют вынести решение.

Минздрав считает, что изменения в нормативных актах необходимы для того, чтобы администрирование дел об административных правонарушениях могло полностью осуществлять одно учреждение, а именно, чтобы полиция могла самостоятельно принимать решения о санкциях за нарушения карантина и изоляции.

Поправки также должны предусмотреть механизм автоматического получения полицией необходимой для делопроизводства информации, в том числе сведений о лицах, для которых устанавливается режим карантина или самоизоляции.