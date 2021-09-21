Минздрав предлагает разрешить все мероприятия и услуги в помещениях только людям с ковид-сертификатами
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Чтобы уменьшить заболеваемость Covid-19, Министерство здравоохранения предложит правительству ограничить мероприятия и услуги в помещениях, разрешая их только людям с ковид-сертификатами, заявил Латвийскому радио советник министра здравоохранения Каспар Берзиньш.

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С учетом быстрого распространения Covid-19 и прогнозов дальнейшего ухудшения ситуации нет оснований ожидать, что ситуация разрешится сама по себе, поэтому важно принять меры безопасности в кратчайшие сроки.

Меры предосторожности, предлагаемые Минздравом, направлены на предотвращение распространения болезни среди непривитых людей. Берзиньш добавил, что повторение прошлогоднего опыта с постепенными, медленными ограничениями не планируется, так как эффект от такой стратегии недостаточен.

Минздрав предложит, чтобы с начала октября все мероприятия и услуги не первой необходимости в помещениях проходили с участием только вакцинированных от Covid-19, переболевших или людей с отрицательным тестом. Это относится также к очной работе и посещению торговых центров.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Вакцинация Каспар Берзиньш
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