Минздрав предлагает со следующей недели значительно смягчить ограничения для мест общепита и мероприятий в помещениях
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Минздрав Латвии предлагает с 17 августа разрешить собираться в помещениях группами до 1000 человек — это вдвое больше, чем позволено сейчас в связи с Covid-19. Также министерство готово смягчить ограничения в местах общепита, местах для занятий спортом и религиозной деятельностью, сообщает LETA.

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В заведениях общественного питания планируется разрешить сидеть за одним столиком восьми посетителям вместо четырех, а для сидящих на террасах ограничений не будет.

Также заведениям общественного питания могут разрешить работать до 2 часов вместо полуночи, как и культурным, спортивным, религиозным учреждениям.

Площадь на одного посетителя в заведениях общественного питания может быть уменьшена с 4 кв. м до 3 кв. м. Сохранится требование двухметровой дистанции между столиками.

Также будет сохранено условие, что количество людей, собирающихся в одном месте, может составлять не более 50% от его заполняемости.

Минздрав предлагает публиковать список опасных и безопасных для путешествий стран в субботу, а не в пятницу, и установить конкретный момент вступления этого списка в силу, чтобы у людей не возникало сложностей при планировании поездок.

Также предлагается, чтобы требование самоизоляции не было обязательным для людей, которые переболели "Covid-19" и могут предоставить справку от врача. Также лицо, обязанное самоизолироваться, сможет покинуть место жительства, чтобы сдать тест на антитела.

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rus.DELFI.lv

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