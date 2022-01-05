Минздрав предлагает тестировать на Covid-19 прибывающих из Испании, Франции, Италии и ОАЭ
Foto: LETA

Министерство здравоохранения предлагает требовать тест на Covid-19 перед въездом в Латвию у прибывающих из Испании, Франции, Италии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщил в "Твиттере" министр сообщения Талис Линкайтс.

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Как и прежде, результаты тестирования должны предъявлять прибывающие из Дании, Великобритании и Швеции.

В то же время планируется отменить обязательное тестирование для прибывающих из Бельгии, Ирландии, Норвегии, Германии и России, сообщил Линкайтс.

По словам министра, страны определены Минздравом по показателям заболеваемости. Требование в отношении тестирования прибывающих из этих стран может быть введено с 12 января и будет действовать до 23 января.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс, комментируя твит Линкайтса, уточнил, что перечисленные страны — те, откуда в Латвию завезено больше всего случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Как сообщалось, действующие до 11 января требования предусматривают, что негативный тест на Covid-19 должны предъявлять прибывающие из Великобритании, Дании, Норвегии, Швеции, Бельгии, Ирландии, Германии и России.

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