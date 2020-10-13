Минздрав предлагает ужесточить ограничения на собрания и ввести ношение масок в магазинах
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Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров поправки, согласно которым с 14 октября на частных мероприятиях в помещениях могут собираться не более 30 человек, а вне помещений — до 300 человек, а в общественных местах надо будет носить маски, сообщает LETA.

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Минздрав указывает, что на данный момент распространение Covid-19 связано с несоблюдением мер предосторожности, дистанцирования и гигиены рук. В первую очередь это касается частных мероприятий без ответственного организатора.

"Поэтому надо установить, что на частных мероприятиях могут собираться не более 30 человек. Это число приравнивается ранее установленным группам, которые могут собираться, не соблюдая дистанцию на спортивных тренировках, в лагерях и тому подобных местах. Кроме того, будет установлено, что на частных мероприятиях вне помещений может собираться не более 300 человек", — указано в документе.

Чтобы ограничить распространение Covid-19 в общественных местах, будет введено обязательное ношение масок. Это касается торговых мест, железнодорожных вокзалов, автовокзалов и аэропортов. В местах культуры, церквях и других религиозных местах ношение масок обязательно, если у посетителей нет фиксированных персональных мест. Маски должны носить и сотрудники всех этих учреждений.

Кроме того, ведомство планирует ограничить работу мест развлечения и общественного питания. Они смогут работать только до полуночи и за одним столиком смогут находиться не более четырех человек.

Что касается тренировок, Минздрав предлагает на месяц запретить тренировки в помещениях. Это ограничение не распространяется на Олимпийских спортсменов, взрослые сборные Латвии и команды высшей лиги. Спортивные мероприятия также будут на месяц запрещены.

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