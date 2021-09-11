Минздрав предлагает выдавать ковид-сертификаты за все вакцины, признанные ВОЗ

Министерство здравоохранения предложило разрешить в Латвии получение ковид-сертификатов не только теми, кто был привит вакцинами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств, но и другими официально признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцинами.

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Этими поправками, переговоры по которым еще ведутся, Минздрав хочет устранить дискриминацию, например, в отношении иностранных студентов, которые имеют возможность въехать в Латвию после получения вакцины, признанной ВОЗ, но в то же время лишены возможности очно посещать университет и участвовать в других массовых мероприятиях из-за отсутствия ковид-сертификата.

К числу признанных ВОЗ вакцин относятся AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson, Moderna, Sinopharm и Sinova.

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