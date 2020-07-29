Минздрав предлагает за семь лет поднять заплаты врачей до 3800 евро

Министерство здравоохранения предлагает постепенно поднимать зарплаты медиков, каждый год на 11,5%. Сейчас средняя заплата врача составляет 2003 евро (брутто), а к 2027 году должна достичь 3833 евро. Такую модель представил журналистам заместитель госсекретаря министерства Арис Каспаранс, сообщает LETA.

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Планируется каждый год поднимать на 5% зарплаты и персоналу, занимающемуся уходом за пациентами. Сейчас она составляет 766 евро брутто, а к 2027 году должна вырасти до 1096 евро.

Чтобы реализовать этот план, каждый год нужно дополнительное финансирование 70-75 миллионов евро.

Если план Минздрава будет реализован, повышать зарплаты начнут с 1 яянваря 2021 года. Новая модель зарплаты будет работать до 2023 года, потом тариф будет перерассчитан. В зарплатах медиков появится переменная и постоянная часть. Постоянная часть — 70% зарплаты — будет формироваться с учетом образования, опыта, уровня навыков, объема работы и качества ее выполнения. На остальные 30% будет влиять количество пациентов и отдельно количество тяжелыъ пациентов, среднее время лечения, количество проведенных операций и их сложность, дисциплина, соблюдение норм гигиены и противоэпидемиологической безопасости, дополнительные обязанности, помощь другим структурным отделениям и другие критерии.