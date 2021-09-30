Минздрав предупреждает: из-за роста числа новых случаев Covid-19 больницы могут ограничить плановые операции

Из-за быстрого роста заболеваемости Covid-19 стационарные лечебные учреждения в ближайшие недели будут вынуждены ограничить плановые медицинские услуги, заявили в Министерстве здравоохранения. Об этом сообщает агентство LETA.

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Как и в прошлый осенне-зимний сезон, ведомство разработало план мер по обеспечению медицинского обслуживания населения Латвии. Для этого будут внесены изменения в план госпитализации, потребуется сотрудничество между всеми больницами в лечении пациентов, а плановые услуги и услуги дневных стационаров в больницах будут сокращены.

На встрече с представителями больниц подчеркивалось, что лечение в приоритетном порядке должно обеспечиваться неотложным, острым пациентам и пациентам с Covid-19. Кроме того, стационарное лечебное учреждение обязано оказывать помощь всем пациентам, которые были доставлены в приемное отделение этого учреждения бригадами Службы неотложной медицинской помощи или прибыли сами.

Чтобы гарантировать это, больницы будут ограничивать или прекращать плановые услуги стационаров и дневных стационаров, если это необходимо. Как и в случае предыдущей вспышки Covid-19, больницы не должны прекращать оказание услуг для обеспечения непрерывности лечения - химиотерапию, биопрепараты, заместительную терапию органов, лучевую терапия, лечение при болезнях крови, заместительную терапию метадоном и бупренорфином и пр.

Также не могут быть прекращены услуги по инвазивной кардиологии и радиологии, онкологические операции, операции для спасения жизни, а также операции, отмена которых может привести к инвалидности.

Кроме того будут продолжены медицинские услуги для лечения следующих групп заболеваний: онкология, ВИЧ/СПИД, туберкулез, психиатрия, инфекционные кожные заболевания, сексуально-трансмиссивные заболевания, услуги по острой и подострой реабилитации для лиц с риском инвалидности или потери трудоспособности, в том числе для детей, для которых отсрочка реабилитационных услуг связана со значительным ухудшением состояния.

Как пояснили в Минздраве, если больницы не могут предоставить эти услуги при имеющихся ресурсах, они должны сообщить об этом в Службу неотложной помощи и Минздрав. В такой ситуации может быть созвано заседание Государственной оперативной медицинской комиссии, решения которой о предоставлении лечения жителям Латвии являются обязательными для всех лечебных учреждений.

В настоящее время отделения для лечения пациентов с Covid-19 открыты в десяти больницах - Рижской Восточной клинической университетской больнице, Клинической университетской клинической больнице им. Паула Страдиньша, Даугавпилсской региональной больнице, Лиепайской региональной больнице, Видземской больнице, Резекненской больнице, Елгавской больнице, Екабпилсской больнице, Северокурземской региональной больнице и Детской клинической университетской больнице.

В то же время, по мнению Минздрава, участие других больниц необходимо уже сейчас, чтобы предоставлять стационарное лечение пациентам другого профиля, которые не могут быть госпитализированы в региональные и университетские больницы из-за перепрофилирования отделений.

Служба неотложной медицинской помощи в настоящее время доставляет пациентов в ближайшее доступное медицинское учреждение. Это означает, что, например, пациент терапевтического или хирургического профиля из Риги может быть госпитализирован в больницы Огре, Тукумса, Юрмалы, и пациент не может выбирать больницу.