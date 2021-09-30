Минздрав предупреждает: из-за роста числа новых случаев Covid-19 больницы могут ограничить плановые операции
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Из-за быстрого роста заболеваемости Covid-19 стационарные лечебные учреждения в ближайшие недели будут вынуждены ограничить плановые медицинские услуги, заявили в Министерстве здравоохранения. Об этом сообщает агентство LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как и в прошлый осенне-зимний сезон, ведомство разработало план мер по обеспечению медицинского обслуживания населения Латвии. Для этого будут внесены изменения в план госпитализации, потребуется сотрудничество между всеми больницами в лечении пациентов, а плановые услуги и услуги дневных стационаров в больницах будут сокращены.

На встрече с представителями больниц подчеркивалось, что лечение в приоритетном порядке должно обеспечиваться неотложным, острым пациентам и пациентам с Covid-19. Кроме того, стационарное лечебное учреждение обязано оказывать помощь всем пациентам, которые были доставлены в приемное отделение этого учреждения бригадами Службы неотложной медицинской помощи или прибыли сами.

Чтобы гарантировать это, больницы будут ограничивать или прекращать плановые услуги стационаров и дневных стационаров, если это необходимо. Как и в случае предыдущей вспышки Covid-19, больницы не должны прекращать оказание услуг для обеспечения непрерывности лечения - химиотерапию, биопрепараты, заместительную терапию органов, лучевую терапия, лечение при болезнях крови, заместительную терапию метадоном и бупренорфином и пр.

Также не могут быть прекращены услуги по инвазивной кардиологии и радиологии, онкологические операции, операции для спасения жизни, а также операции, отмена которых может привести к инвалидности.

Кроме того будут продолжены медицинские услуги для лечения следующих групп заболеваний: онкология, ВИЧ/СПИД, туберкулез, психиатрия, инфекционные кожные заболевания, сексуально-трансмиссивные заболевания, услуги по острой и подострой реабилитации для лиц с риском инвалидности или потери трудоспособности, в том числе для детей, для которых отсрочка реабилитационных услуг связана со значительным ухудшением состояния.

Как пояснили в Минздраве, если больницы не могут предоставить эти услуги при имеющихся ресурсах, они должны сообщить об этом в Службу неотложной помощи и Минздрав. В такой ситуации может быть созвано заседание Государственной оперативной медицинской комиссии, решения которой о предоставлении лечения жителям Латвии являются обязательными для всех лечебных учреждений.

В настоящее время отделения для лечения пациентов с Covid-19 открыты в десяти больницах - Рижской Восточной клинической университетской больнице, Клинической университетской клинической больнице им. Паула Страдиньша, Даугавпилсской региональной больнице, Лиепайской региональной больнице, Видземской больнице, Резекненской больнице, Елгавской больнице, Екабпилсской больнице, Северокурземской региональной больнице и Детской клинической университетской больнице.

В то же время, по мнению Минздрава, участие других больниц необходимо уже сейчас, чтобы предоставлять стационарное лечение пациентам другого профиля, которые не могут быть госпитализированы в региональные и университетские больницы из-за перепрофилирования отделений.

Служба неотложной медицинской помощи в настоящее время доставляет пациентов в ближайшее доступное медицинское учреждение. Это означает, что, например, пациент терапевтического или хирургического профиля из Риги может быть госпитализирован в больницы Огре, Тукумса, Юрмалы, и пациент не может выбирать больницу.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

7

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Изменить то, что вокруг тебя. История директора пансионата Айварса Дамрозе
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Снова в школу!
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
С людьми надо уметь говорить. Путь социальной работницы Анны Бейтане