Минздрав предупреждает: жители Латвии чаще всего заражаются от коллег, друзей и близких

В связи с майскими выходными, Министерство здравоохранения предупреждает - чтобы уберечь себя и близких от заражения новым коронавирусом, надо продолжать соблюдать физическое дистанцирование и не ходить по гостям.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Эпидемиолог Юрий Перевощиков указал, что эпидемиологические расследования указывают на то, что обычно передача SARS-CoV-2 происходит между коллегами, друзьями и близкими. Заражение при контакте с незнакомыми людьми происходит намного реже.

“Хождение в гости и сборы - это то самое место, где можно получить и передать вирус. В таких ситуациях мы обычно не соблюдаем дистанцию 2 метра, допуская, что наши собеседники не инфицированы, так как не выглядят больными или просто потому, что мы с ними хорошо знакомы. Однако не всегда у инфицированных людей есть симптомы и они знают о них, а тяжело заболевают и оказываются в больнице обычно те, чей организм слабее. В принципе, можно сказать, что хождение по гостям, когда вирус продолжает распространяться в обществе - это лотерея”, - указал Перевощиков.

Министерство здравоохранения призывает в ближайшие недели не рисковать стабильностью распространения вируса, чтобы как можно скорее можно было считать ситуацию хорошо контролируемой и начать постепенно снимать ограничения.