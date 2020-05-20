Минздрав: при стабилизации ситуации разрешат мероприятия до 50 человек внутри помещений

Если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, допустимое число посетителей публичных и частных мероприятий внутри помещений можно будет увеличить с 25 до 50 человек, заявила агентству LЕТА представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Если ситуация будет стабильна, еще через четыре недели можно будет говорить о следующих послаблениях ограничений, поясняет министерство.

Также министерство сообщило, что сейчас вместе со специалистами отрасли оно проводит оценку того, можно ли применять к мероприятиям на свежем воздухе иные критерии в отношении допустимого количества участников.

Как и прежде, ослабление ограничений будет происходить постепенно и при постоянном мониторинге ситуации. Минздрав подчеркивает, что эпидемиологический эффект от ослабления ограничений можно оценивать только со временным разрывом от двух до четырех недель.

Минздрав подчеркивает, что пандемия не закончилась и события последних дней это подтверждают, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности.

Всемирная организация здравоохранения также указывает на то, что ситуация как в мире, так и в Европе все еще является очень хрупкой, поэтому слишком быстрое возвращение к обычному ритму жизни может вызвать стремительный рост заболеваемости.