Минздрав признает наличие проблем с тестированием на Covid-19 в школах

С началом скрининга на Covid-19 в учреждениях образования выявлено несколько проблемных ситуаций, но они уже разрешены, сообщила на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым делам представитель Минздрава Гуна Ермацане.

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В связи с этими проблемами сегодня были проведены совещания с отдельными лабораториями, во время которых обсуждалось, что нужно улучшить, чтобы проблемы не повторялись. Ермацане заверила, что оснований для беспокойства нет — в дальнейшем тестирование будет проходить более гладко.

Как сообщалось, в среду Минздрав пригласил на встречу представителей лабораторий MFD veselības grupa и BIOR, чтобы обсудить тестирование и связанные с ним проблемы.

23 августа в основных, средних и профессиональных учебных заведениях началось масштабное тестирование на Covid-19 школьников и преподавателей. Каждую неделю планируется тестировать около 200 000 человек.

Как указал Минздрав, в большинстве случаев лаборатории начали тестирование школьников успешно, но в первые дни у отдельных лабораторий наблюдаются проблемы со своевременной доставкой комплектов для тестов в школы и их персонализацией.

Во время встречи представители обеих лабораторий заверили, что причины проблем установлены. Лаборатория MFD veselības grupa сообщила, что привлечены дополнительные ресурсы и сегодня во все школы будут доставлены необходимые комплекты для тестирования. Представители "BIOR" также заверили, что в дальнейшем будут отправлять в школы персонализированные комплекты для тестирования.

Также обе лаборатории обязались до следующего тестирования школьников устранить все недочеты в логистике.